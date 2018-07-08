Министр внутренних дел Британии посетил Эймсбери

Глава британского МВД Саджид Джавид посетил город Эймсбери, где ранее были обнаружены два человека, отравленные нервно-паралитическим веществом «Новичок». Об этом сообщается в твиттере местной полиции.

Джавид обсудил с полицейскими, как продвигается расследование отравления двух человек, а также побеседовал с местными жителями об инциденте.

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Ранее в Скотланд-Ярде заявляли, что на расследование инцидента потребуются недели или месяцы.

Также ранее поступали сведения, что Британия решила не вводить новые антироссийские санкции из-за инцидента в Эймсбери.