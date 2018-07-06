Число погибших из-за сильной жары в Канаде возросло до 54

Число погибших из-за сильной жары в канадской провинции Квебек увеличилось до 54 человек. Об этом сообщает CBC News.

По данным портала, в Монреале от жары скончались 28 человек.

Как отмечается, большинство погибших старше 65 лет.

Ранее сообщалось, что в канадской провинции Квебек из-за сильной жары погибли 33 человека.

Как отмечалось, температура в провинции достигла +40°С. Минздрав Канады рекомендует жителям пить больше воды и меньше времени проводить на улице.