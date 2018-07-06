Вышинскому предъявили подозрение в незаконном хранении оружия

Главе портала РИА «Новости» Украина Кириллу Вышинскому было предъявлено подозрение в незаконном хранении оружия дополнительно к подозрению в госизмене, сообщается на сайте Украинской прокуратуры.

«Так, 6 июня 2018 года в ходе проведенных обысков в арендованном индивидуальном банковском сейфе указанного гражданина Украины было обнаружено и изъято пистолет и патроны к нему. По результатам судебно-баллистической экспертизы, указанный пистолет является огнестрельным оружием - самозарядные нарезные пистолетом модели «FN Browning M1906», — говорится в тексте официального сообщения.

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В ведомстве отметили, что Вышинскому было предъявлено подозрение в соответствии с ч . 1 ст. 263 (незаконное приобретение, хранение огнестрельного оружия и боеприпасов) Уголовного кодекса Украины.

Ранее сообщалось, что Украина заявила о готовности обменять Вышинского.