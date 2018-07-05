Украина заявила о готовности обменять Вышинского

Первый вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко заявила, что украинская сторона готова обменять 13 лиц с российским или двойным гражданством, среди которых — глава портала РИА «Новости» Украина Кирилл Вышинский, на граждан страны, осужденных в России, передает «УНН».

«В списке граждан, которых хотела посетить госпожа (российский омбудсмен Татьяна) Москалькова еще были следующие лица — Вышинский, Галич, Джимиев, Житка, Камалов, Марчуков, Мехальчевський, Осминин, Сатаров, Синичак, Суханов, Шибаев и Юревич, которые признали, что имеют или российское, или двойное гражданство», — сказала Геращенко.

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Она добавила, что отправит официальное письма на имя представителя российской стороны в трехсторонней контактной группе Бориса Грызлова, в котором будет говорится о готовности властей Украины «рассматривать этих граждан как таковых, которых мы можем передать для освобождения украинцев».

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова потребовала от властей Украины немедленно освободить Вышинского.