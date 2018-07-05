В Британии заявили, что ждут звонка из России по поводу отравления в Солсбери

Замглавы МВД Великобритании Бен Уоллес обратился к российской стороне с просьбой предоставить информацию по поводу инцидента с отравлением с Солсбери. Об этом пишет The Daily Star со ссылкой на интервью политика BBC Radio 4 Today.

По словам Уоллеса, он ждет звонка из России. Он объяснил, что российская сторона могла бы пояснить, что произошло, «что они сделали и заполнить некоторые значительные пробелы, которые мы пытаемся заполнить».

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«Они (Россия. — Газета.Ru) — те, кто могут заполнить все пробелы, чтобы обезопасить людей», — заявил Уоллес.

Он добавил, что британские эксперты тоже выяснят, кто причастен к инциденту, но на это могут уйти годы или месяцы.

Ранее сообщалось, что глава британского МВД Саджид Джавид проведет экстренное заседание в связи с инцидентом в Эймсбери, где двое британцев были отравлены тем же нервно-паралитическим веществом, от которого пострадали экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия в Солсбери.