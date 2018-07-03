Прокуратура начала проверку после экстренной посадки самолета во Внуково

Московская межрегиональная транспортная прокуратура на своем официальном сайте сообщила о начале проверки, организованной в связи с экстренной посадкой самолета в Московском аэропорту Внуково.

«По предварительным данным, 3 июля 2018 года, самолет авиакомпании ООО «Ай Флай», выполнявший рейс Даламан-Москва, экстренно приземлился в международном аэропорту Внуково по причине срабатывания датчика уровня гидравлической жидкости. В результате инцидента пострадавших нет», — говорится в тексте официального сообщения.

Реклама

В прокуратуре отметили, что проведение проверки было поручено прокурору столицы по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте. Вопрос о необходимости принятия мер прокурорского реагирования будет решен по результатам проверки.

Ранее сообщалось, что во Внуково сел самолет из Турции с неисправной стойкой шасси.