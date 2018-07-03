Матвиенко огорчил читинский бурьян и «уродище-фонтан»

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Спикер Совета Федерации России Валентина Матвиенко в ходе рабочего визита в Забайкальский край заявила, что огорчена запущенностью Читы, сообщает РИА «Новости».

В частности, Матвиенко расстроили плохие дороги, трава по пояс, нестриженные газоны, тротуары, по которым невозможно пройти на каблуках, и «уродище-фонтан» перед зданием краевого драмтеатра.

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«На самом деле, дороги плохие, газоны не пострижены, бурьяны по пояс, бордюры вообще исчезают, тротуары — я уж не говорю про каблуки — по ним пройтись нельзя, и так далее», — заявила Матвиенко.

Спикер Совфеда также назвала «раздолбанной» городскую площадь, отметив, что люди по ней идут в театр — «храм культуры и искусства», и идти они туда должны «с духовно приподнятым настроением».

«А перед храмом неработающий, бордово-красного цвета уродище-фонтан, который 15 лет не ремонтировался, и полностью разбитая плитка. Это 90-е годы, что ли?» — сказала Матвиенко.

В ходе визита Матвиенко состоялись встречи с мэром и сити-менеджером Читы, на которых она «очень серьезно поговорила с руководством города».

Ранее сообщалось, что Матвиенко отчитала главу «Почты России» за пиар на беспилотниках.