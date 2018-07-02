В Москве продлили действие повышенного уровня погодной опасности

Синоптики сообщили жителям Москвы и области, что повышенный уровень погодной опасности будет действовать в регионе и 2 июля из-за ветра, грозы и тумана. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.

Как отмечается, уровень погодной опасности продолжит оставаться повышенным.

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«Степень интенсивности опасных явлений: желтый — погода потенциально опасна», — говорится в предупреждении организации.

Уточняется, что в других областях ЦФО возможны ветер и грозы. В Липецкой и Калужской областях погода не будет отклоняться от нормы. В остальных регионах возможны гроза и ветер.

Ранее в центре погоды «Фобос» предупредили жителей и гостей столицы о сентябрьской погоде.