В Иркутске из-за ливней обрушился потолок ТЦ

Посетители торгово-развлекательного центра «Сильвермолл» в Иркутске сообщили в инстаграме, что потолок первого этажа здания обвалился из-за сильных ливней.

По данным IRK.ru, гроза с сильным ливнем и градом началась в Иркутске в 11.30 мск, после того, как местные синоптики предупредили о небольшом дожде с порывами ветра до 12 метров в секунду.

Сообщается, что представители ТРЦ «Сильвермолл» подтвердили, что в результате сильного ливня на первом этаже здания произошло обрушение потолка из гипсокартона. В результате инцидента никто не пострадал.