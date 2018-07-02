Стала известна причина экстренной посадки самолета в Домодедово

Самолет Boeing 737 авиакомпании Tajik Air, вылетевший из Москвы в таджикский Худжанд, был вынужден вернуться в аэропорт Домодедово из-за разгерметизации салона. Об этом рассказал пресс-секретарь Худжандского международного аэропорта Юсуф Маюсуфов, передает РИА «Новости».

Ранее стало известно, что летевший в Худжанд Boeing 737 развернулся над Рязанской областью, после чего начал кружить над Подмосковьем. На портале Flightradar24 самолет был отмечен красным цветом. Это означает, что пилот сообщил об аварийной ситуации на борту судна.

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Позднее судно совершило экстренную посадку в Домодедово.

«В самолете таджикской авиакомпании, летевшем из Москвы в Худжанд, над Рязанью началась разгерметизация самолета. Экипаж принял решение вернуться в аэропорт вылета. Израсходовав определенное количество горючего, самолет успешно приземлился в аэропорту Домодедово», — сказал Маюсуфов.

Он добавил, что комиссия МАК выяснит причины разгерметизации салона.