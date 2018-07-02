В Кемерово у храма сгорела крыша

Пожарные потушили возгорание в здании деревянного храма в Кемерово. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя регионального управления МЧС.

Как сообщается, пожар произошел в здании храма Архангела Михаила на проспекте Шахтеров в Рудничном районе Кемерово.

Реклама

«На момент прибытия пожарных крыша храма, расположенного в районе дворца культуры шахтеров, горела открытым пламенем. В результате обгорела обрешетка крыши на площади 80 «квадратов», — сказал представитель главка.

В ликвидации пожара участвовали 34 человека и 10 единиц техники. Пострадавших нет.

По предварительным данным, причиной возгорания стало нарушение правил технической эксплуатации электрооборудования.