Карине Цуркан предъявили обвинения

ФСБ предъявила обвинение в шпионаже члену правления «Интер РАО» Карине Цуркан, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на ее адвоката Дмитрия Цуприка.

Мосгорсуд постановил оставить женщину под арестом. Заседание прошло в закрытом режиме, так как дело имеет гриф «совершенно секретно».

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«Обвинение моей подзащитной предъявлено», — сказал Цуприк.

По его словам, Цуркан не признает вину, и не понимает, в чем ее обвиняют.

«Она считает уголовное дело попыткой сместить ее с должности из-за ее принципиальности и неподкупности», — добавил Цуприк.

Ранее сообщалось, что Цуркан могла передавать зарубежным спецслужбам данные о строительстве АЭС «Аккую» в Турции, а также о схемах электроснабжения Донбасса.