Москалькова заявила, что посетит Сенцова без украинского омбудсмена

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова прибыла в Салехард, где планирует посетить режиссера Олега Сенцова, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-секретаря омбудсмена.

Отмечается, что украинский омбудсмен Людмила Денисова не примет участия во встрече, так как она не согласовала свой визит ни с Москальковой, ни с соответствующими российскими структурами.

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«Татьяна Николаевна (Москалькова) прибыла в Салехард, она встретилась с губернатором Ямало-Ненецкого автономного округа… После встречи с губернатором она собирается встречаться с Олегом Сенцовым», — рассказал пресс-секретарь.

Ранее Денисова заявила, что прибыла в Ямало-Ненецкий автономный округ и планирует посетить Сенцова в колонии.