На администрацию Трампа подали в суд 17 штатов из-за разделения семей мигрантов

<img src="//img.gazeta.ru/files3/197/11816197/RTS1TQLX-pic905-895x505-57391.jpg">

Против администрации президента США Дональда Трампа подали иски 17 штатов, а также округ Колумбия, из-за проводимой политики разделения нелегальных мигрантов с их детьми, передает Reuters.

В иске, в частности, критикуется политика администрации Трампа по отказу в доступе к подавшим заявку на предоставление убежища, а также говорится о том, что политика насильного разделения семей, которые попадают в страну из Мексики «жестока и неправомерна». Истцы также заявили, что считают «иллюзорным» указ президента от 20 июня, который нацелен на приостановку разделения семей мигрантов.

Ранее СМИ показали эксклюзивную видеозапись из центров для детей мигрантов США.