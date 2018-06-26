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Генконсульство России в Анталье подтвердило гибель российского туриста, который прибыл на отдых в один из курортных регионов страны, передает РИА «Новости».

Ранее СМИ сообщили о гибели в Турции 19-летнего жителя Ханты-Мансийска Антона Ярошина. По словам его двоюродного брата, с которым они приехали на отдых в Сиде, в ночь на 24 июня молодой человек ушел на дискотеку, а утром мать не обнаружила его в номере отеля, после чего ей сообщили, что тело Антона найдено на улице.

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Однако, как заявил представитель жандармерии Сиде, стражи правопорядка не зафиксировали никаких происшествий с российскими туристами с летальным исходом в последние несколько дней в этом районе.

«Гибель россиянина по имени Антон Ярошин турецкими правоохранительными органами не подтверждена. Однако имел место похожий случай в указанное время, и это произошло не в Сиде, а другом курортном регионе Турции. Дополнительные сведения по просьбе родственников мы предоставить не можем», — сказал сотрудник российской дипмиссии.

Ранее в Грузии избили российского парапланериста.