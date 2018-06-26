Супермаркет на северо-западе Москвы эвакуировали из-за пожара

По словам источника в экстренных службах столицы, в связи с пожаром, который произошел в супермаркете «Пятерочка» на северо-западе Москвы, из магазина были эвакуированы около 60 посетителей и сотрудников, передает РИА «Новости».

«В результате возгорания мебели и оборудования на площади 30 квадратных метров в магазине «Пятерочка» по адресу: ул. Фомичевой, дом 13, корп.1 эвакуированы 60 сотрудников персонала и посетителей», — сообщил источник.

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По его словам, пожар удалось локализовать. В данный момент специалисты на месте устанавливают обстоятельства возникновения пожара.

Ранее сообщалось, что лесные пожары за сутки уничтожили 10 тыс га леса на Дальнем Востоке, значительная их часть пришлась на Якутию.