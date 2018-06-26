В Харькове иранца приговорили к 11 годам тюрьмы за шпионаж

В украинском Харькове гражданина Ирана приговорили к 11 годам тюрьмы за шпионаж, сообщает УНИАН.

Уточняется, что 30-летний аспирант одного из вузов Харькова в 2016 году пытался купить информацию, содержащую государственную тайну, у научного сотрудника.

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«Однако научный сотрудник уведомил о таком коммерческом предложении украинские спецслужбы и при продаже якобы научной работы аспирант был задержан», — говорится в сообщении.

Орджоникидзевский районный суд Харькова приговорил гражданина Ирана к 11 годам лишения свободы по ч. 1 ст. 114 УК Украины («Шпионаж»).

Ранее сообщалось, что Лефортовский суд Москвы арестовал Карину Цуркан, которая подозревается в шпионаже.