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В Барнауле восстановили водоснабжение, которое было отключено из-за урагана. Об этом сообщается на сайте регионального МЧС.

По данным ведомства, авария на насосной станции была устранена и жителям города возобновили подачу холодной воды.

Как отмечается, в устранении последствий непогоды в городе Барнауле задействовано: 573 человека и 179 единиц техники.

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Ранее сообщалось, что на территории центрального района Барнаула ввели режим чрезвычайной ситуации после урагана.

Как отмечалось, в центральном районе города было отключено водоснабжение из-за того, что насосную станцию затопило поверхностными ливневыми водами.