У берегов Ливии спасли более 450 мигрантов

У западного побережья Ливии береговая охрана спасла 458 мигрантов. Об этом сообщает «Синьхуа» со ссылкой на местные власти.

По данным агентства, сотрудники береговой охраны спасли 361 человека в 53 км от побережья города Эль-Хомс и 97 мигрантов у побережья города Злитан.

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Как отмечается, все мигранты были отправлены на военно-морскую базу в Триполи.

Ранее сообщалось, что более 200 мигрантов погибли у побережья Ливии при попытке пересечь Средиземное море.

Как отмечалось, мигранты пытались пересечь Средиземное море для того, чтобы попасть в Европу.