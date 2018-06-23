В Барнауле 15 человек пострадали при столкновении плавучего кафе с опорой моста

Пятнадцать человек пострадали при столкновении плавучего кафе с опорой автомобильного моста в Барнауле, передает РИА «Новости» со ссылкой на Следственный комитет.

«В результате происшествия погибших нет, пострадали, по предварительной информации, 15 человек, которые получили повреждения, не опасные для жизни и здоровья», — говорится в сообщении.

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По данным следствия, в субботу плавучее кафе «Барракуда» в составе теплохода и баржи следовало по реке Оби, на нем находились 120 человек. В результате ухудшения погодных условий с сильными порывами ветра теплоход столкнулся с опорой автомобильного моста.

Ранее сообщалось, что прогулочный теплоход «Барракуда» с пассажирами на борту попал в шторм на Оби в Барнауле.