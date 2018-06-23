Теплоход с пассажирами сел на мель на Оби из-за шторма

Прогулочный теплоход «Барракуда» с пассажирами на борту попал в шторм на Оби в Барнауле, передет РИА «Новости».

«Волной разбило стекло, несколько пассажиров порезались. Команда сработала оперативно, всех пассажиров обеспечили спасательными жилетами, сейчас теплоход сел на мель. На берегу пассажиров встречали машина скорой помощи и спасатели», — говорится в сообщении.

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Ранее сообщалось, что в Барнауле в результате штормового ветра на дорогу упал строительный кран.

Из-за сильного ветра, молнии и града практически весь Барнаул остался без света. Очевидцы в социальных сетях сообщают о десятках поваленных деревьев, помятых автомобилей и других происшествиях.