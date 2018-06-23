Синоптики продлили «желтый» уровень опасности в Москве

Гидрометцентр России обновил данные по прогнозу погоды для Москвы и Подмосковья, где сохранил «желтый» уровень погодной опасности в связи с сильным ветром и грозами. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Степень интенсивности опасных явлений: «желтый» — погода потенциально опасна», — сообщили в Гидрометцентре.

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Ранее сообщалось, что на территории Московской области 24 июня ожидаются гроза и сильный ветер, порывы которого могут достигать 18 м/с.

В МЧС призвали в непогоду не прятаться около стен домов, на остановках общественного транспорта, около рекламных щитов, под деревьями, около недостроенных зданий. Также не следует подходить к оборванным проводам и к раскачивающимся вывескам.