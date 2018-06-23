В Москве в субботу ожидается до +32°С

В Москве в субботу, 23 июня, ожидается до +32°С.

По данным Гидрометцентра, дневная температура воздуха составит от +30 до +32°С.

Днем облачно с прояснениями, местами кратковременный дождь, гроза. Ветер южный, юго-восточный, 5-10 м/c; при грозе порывы, 12-17 м/c.

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С более подробным прогнозом можно ознакомиться на странице погоды.

Ранее в Госдуме предложили давать сердечникам дополнительные выходные из-за жаркой погоды.

Инициатор идеи, депутат Василий Власов, объяснил, что жаркая погода наносит вред людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями. При этом он подчеркнул, что болезнь сердца и инсульт являются самой распространенной причиной смертности в мире.