МЧС объявило в Москве экстренное предупреждение из-за жары

В МЧС предупредили жителей столицы о сильной жаре. Об этом сообщается на официальной странице в твиттере ведомства.

Отмечается, что экстренное предупреждение появилось в связи с неблагоприятными погодными условиями, которые ожидаются в регионе 22 и 23 июня.

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«По информации Росгидромет 22 и 23 июня в Москве ожидается сильная жара, с максимальной температурой +30°С и выше», — говорится в заявлении МЧС.

Ранее сообщалось, по данным Гидрометцентра, дневная температура воздуха 21 июня составит от +24 до +26°С. Днем переменная облачность, без осадков. Ветер западный, 5-10 м/с.