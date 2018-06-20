Обвиняемый в 60 убийствах главарь банды киллеров экстрадирован в Москву

Аслан Гагиев (Джако), обвиняемый в создании банды киллеров и организации 60 убийств, экстрадирован из Австрии в Россию. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

«Фигурант обвиняется в причастности к десяткам заказных убийств, в том числе руководителей правоохранительных органов, крупных чиновников и известных бизнесменов», — рассказала Волк.

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По ее словам, Джако был доставлен из Вены в Москву в сопровождении представителей Национального центрального бюро Интерпола МВД России и ФСИН России. Представитель ведомства добавила, что некоторые из сообщников Гагиева уже приговорены к длительным срокам.

Гагиев обвиняется в создании в 2004 году банды наемных убийц, которая действовала в Северной Осетии. Всего в группировку входило несколько десятков человек. Джако удалось сбежать из России в 2014 году, в начале 2015 года он был задержан в Австрии.

В ноябре сообщалось, что Аслана Гагиева не удалось доставить в Россию из-за аэрофобии.