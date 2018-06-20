В Москве в среду ожидается до +24°С
В Москве в среду, 20 июня, ожидается до +24°С.
По данным Гидрометцентра, дневная температура воздуха составит от +24 до +26°С.
Днем переменная облачность, без осадков. Ветер западный, северо-западный 5-10 м/с, местами порывы до 12-17 м/с.
С более подробным прогнозом можно ознакомиться на странице погоды.
Ранее синоптики предупреждали москвичей о сильном ветре.
Отмечалось, что уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье повышен до желтого.
«Степень интенсивности опасных явлений: желтый — погода потенциально опасна», — говорилось в предупреждении Гидрометцентра.
Уточнялось, что в северных, восточных и западных областях ЦФО уровень погодной опасности также будет повышен не только из-за ветра, но и из-за грозового предупреждения. В южных областях продолжает действовать предупреждение о высокой пожароопасности.