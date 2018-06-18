Возросло число пострадавших при стрельбе в Мальме

В результате стрельбы в шведском городе Мальме пострадали четыре человека, сообщается на сайте местной полиции.

Полиция отмечает, что в данный момент ничего неизвестно о состоянии пострадавших. Правоохранительные органы опрашивают очевидцев инцидента, а также ведут поиск других свидетелей происшествия.

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О причинах стрельбы в данный момент информации нет. Также полиция не сообщает, удалось ли задержать подозреваемых в стрельбе.

Ранее сообщалось, что неизвестный открыл стрельбу в Мальме, в результате которой пострадали четыре человека. Полиция заявляла, что место происшествия оцеплено полицией и безопасно для жителей города, однако не предоставляла информации о нападавшем и причинах стрельбы.