Саратовский губернатор «жестко потребовал» потушить тлеющую две недели свалку

Валерий Радаев, губернатор Саратовской области, потребовал от своих подчиненных в течение трех дней потушить возгорание на недействующем Гусельском полигоне твердых коммунальных отходов, сообщается на сайте правительства региона.

На задымление от полигона пожаловались жители близлежащих домов. Из пяти га возгорания грунтом были отсыпаны только четыре га, в данный момент остаются локальные очаги возгорания. Также на полигоне, закрытом в 2014 году, 35 лет не проводились рекультивации.

Реклама

«Сегодня проблемы у жителей. А бесконтрольность может привести к экологической катастрофе. В этой ситуации надо работать как в чрезвычайной. И закрыть проблему в самый короткий период», — заявил Радаев.

Глава региона потребовал увеличить количество техники на полигоне до 40 единиц и потушить возгорание на полигоне в течение трех дней.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье площадь возгорания на полигоне твердых бытовых отходов «Часцы» в Одинцовском районе выросла до одного гектара.