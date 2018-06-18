В результате землетрясения в Японии пострадали более 200 человек

В результате землетрясения в японской префектуре Осака пострадали по меньшей мере 217 человек, сообщает телеканал NHK.

Власти префектуры также подтвердили гибель трех человек, в том числе девятилетней девочки, в результате землетрясения.

По данным телеканала, в городе Такацуки начался пожар в одном из зданий, затопило улицы, из-за чего дорожное движение приостановлено. В нескольких городах сообщают о повреждении зданий, произошел сбой железнодорожного движения.

Ранее сообщалось, что в результате землетрясения магнитудой 6,1 на западе Японии, погиб ребенок, два человека были доставлены в больницы без признаков жизни.