В Киеве опровергли подготовку законопроекта о правах ЛГБТ-сообщества

Депутат Европарламента Ребекка Хармс в твиттере извинилась за свое высказывание о подготовке законопроекта о правах представителей ЛГБТ на Украине.

По словам Хармс, ее «дезинформировали» по поводу подготовки данного закона.

Она также добавила, что «Марша равенства», который пошел в Киеве 17 июня, это большой шаг для Украины.

Реклама

По данным РИА «Новости», в администрации президента Украины опровергли информацию о разработке законопроекта о правах ЛГБТ-сообщества.

Ранее сообщалось, что в Киеве сотрудники правоохранительных органов задержали 56 противников «Марша равенства», организованного представителями ЛГБТ-сообщества.