Во Франции женщина с ножом напала на прохожих
На юго-востоке Франции женщина с ножом ранила двух человек. Об этом сообщает France Info.
По данным радиостанции, вооруженная ножом женщина с криком «Аллах Акбар» напала на двух человек около супермаркета во французской коммуне Ла-Сен-сюр-Мер.
Как отмечается, она была задержана сотрудниками полиции. Оба пострадавших получили легкие ранения.
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Полиция начала расследование инцидента.
В мае сообщалось, что вооруженный ножом мужчина с криками «Аллах Акбар» напал на прохожих у здания Парижской оперы. В результате погиб один человек, еще четверо были ранены.