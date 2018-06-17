Число погибших от взрыва в Афганистане возросло до 35

В Афганистане произошел взрыв, в результате которого погибли 35 человек и пострадали 65. Об этом сообщает Pajhwok.

Как отмечается, террорист-смертник устроил взрыв в восточной части провинции Нангархар во время праздника в честь окончания Рамадана. Ответственность за произошедшее взяло на себя ИГ.

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Ранее сообщалось, что, по данным правоохранительных органов, взорвался начиненный взрывчаткой автомобиль.

«Исламское государство» (ИГ) — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.