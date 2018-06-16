ИГ взяло ответственность за теракт в Афганистане

Террористическая группировка «Исламское государство» взяла ответственность за теракт в Афганистане. Об этом сообщает Reuters.

16 июня в результате взрыва в Афганистане погибли не менее 20 человек.

Инцидент произошел в восточном городе Нангархар. По данным правоохранительных органов, взорвался начиненный взрывчаткой автомобиль.

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Взрыв произошел во время встречи представителей правоохранительных органов страны и членов группировки «Талибан».

«Талибан» — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.

«Исламское государство» — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.