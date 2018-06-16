Москалькова: посещение Вышинского нужно согласовать с Украиной

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что планирует 18 июня посетить главу портала РИА «Новости» Украина Кирилла Вышинского, однако это необходимо согласовать с украинской стороной, передает РИА «Новости».

Ранее стало известно, что 18 июня омбудсмен встретится с уполномоченным по правам человека при Верховной раде Украины Людмилой Денисовой.

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«Пока это не означает отмену, но и не подтверждает (посещение), потому что я считаю некорректным без согласования приезжать в другую страну и ставить перед фактом о своем прибытии, потому что каждое государство устанавливает свои правила посещения режимных объектов», — заявила Москалькова.

Ранее СМИ сообщили, что суд разрешил экспертизу биологических образцов Кирилла Вышинского.