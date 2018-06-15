Неизвестный ранил ножом мужчину на северо-западе Москвы

В районе Северное Тушино неизвестный ударил ножом мужчину, пострадавшего госпитализировали. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источник в экстренных службах.

«Во дворе д. 23 по ул. Туристская неизвестный нанес молодому человеку ножевое ранение», — сказал источник.

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Отмечается, что пострадавшего госпитализировали в городскую клиническую больницу им. Боткина.

Ранее сообщалось, что неизвестный мужчина с ножом напал на девочку в подъезде. Отмечалось, что инцидент произошел в подъезде дома в районе Очаково-Матвеевское. По предварительным данным, до нападения между мужчиной и девочкой не было конфликтов. Позднее мужчину задержали, он признал свою вину.