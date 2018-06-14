Суд арестовал владельца лодочной станции после ЧП с катамараном на Волге

Подъем катера из воды после столкновения с баржей на Волге около Волгограда, 12 июня 2018 года ГУ МЧС России по Волгоградской области

Центральный районный суд Волгограда арестовал на два месяца владельца лодочной станции, где выходил на Волгу катамаран, при столкновении которого с баржей погибли 11 человек. Об этом сообщает РИА «Новости».

По данным агентства, суд удовлетворил ходатайство следствия и арестовал владельца лодочной станции Леонида Жданова до 12 августа.

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Ранее МЧС рассказало о нарушениях в эксплуатации катамарана, столкнувшегося с баржей на Волге.

Как отмечалось, катамаран был исключен из реестра в 2017 году, так как его намеревались использовать в коммерческих целях, а такие суда в перечень не входят.