Суд арестовал владельца лодочной станции после ЧП с катамараном на Волге

Центральный районный суд Волгограда арестовал на два месяца владельца лодочной станции, где выходил на Волгу катамаран, при столкновении которого с баржей погибли 11 человек. Об этом сообщает РИА «Новости».

По данным агентства, суд удовлетворил ходатайство следствия и арестовал владельца лодочной станции Леонида Жданова до 12 августа.

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Ранее МЧС рассказало о нарушениях в эксплуатации катамарана, столкнувшегося с баржей на Волге.

Как отмечалось, катамаран был исключен из реестра в 2017 году, так как его намеревались использовать в коммерческих целях, а такие суда в перечень не входят.