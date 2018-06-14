МЧС рассказало о нарушениях в эксплуатации катамарана, столкнувшегося с баржей на Волге

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В МЧС России рассказали, что столкнувшийся с баржей в Волгограде катамаран на момент аварий не числился в реестре государственной инспекции по маломерным судам, передает РИА «Новости».

Как отмечается, катамаран был исключен из реестра в 2017 году, так как его намеревались использовать в коммерческих целях, а такие суда в перечень не входят.

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«Лицо, управлявшее маломерным судном, удостоверения на право управления маломерным судном, используемым в некоммерческих целях, не имел», — говорится в заявлении ведомства.

Кроме того, на борту были идентификационные номера, присвоенные ранее, что является нарушением правил.

Ранее официальный представитель лодочной станции «Пристань», откуда выходил катамаран, в результате столкновения которого с баржей в Волгограде погибли 11 человек, заявил, что капитан и владелец катамарана при посадке в судно был трезв.