В Минэнерго прокомментировали отключение света в Крыму

Подача электроэнергии в города Крыма возобновляется, в ближайшее время электроснабжение будет восстановлено, сообщается на сайте министерства энергетики России.

Отмечается, что аварийный участок линий выведен из работы.

«Поставлен под напряжение автотрансформатор 1, введены в работу 4 кабельно-воздушные линии 220 кВ Крымского энергомоста. Идет набор нагрузки. В настоящее время переток составляет 241 МВт», — говорится в сообщении Минэнерго.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что отключение света в Крыму произошло из-за аварии на подстанции «Тамань». По словам Аксенова, электроснабжение на полуострове восстановят в течение трех часов.