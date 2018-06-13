Лодочная станция: капитан катамарана не был пьян перед ЧП на Волге

Официальный представитель лодочной станции «Пристань», откуда выходил катамаран, в результате столкновения которого с баржей в Волгограде погибли 11 человек, заявил, что капитан и владелец катамарана при посадке в судно был трезв, передает РИА «Новости».

«Случилась беда. Мы соболезнуем родственникам. Но мы не считаем, что в действиях наших сотрудников есть прямая вина в случившемся. На момент захождения на судно у капитана не было признаков алкогольного опьянения», — заявил представитель станции.

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Таким образом он прокомментировал сообщение Следственного комитета о том, что владелец столкнувшегося на Волге с баржей катамарана был пьян.

Ранее сообщалось о задержании владельца лодочной станции, подозреваемого по делу о гибели 11 человек при столкновении прогулочного катамарана и баржи на Волге.