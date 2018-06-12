Названы самые востребованные профессии в тюрьме

В Федеральной службе исполнения наказаний (ФСИН) рассказали, какие профессии наиболее востребованы в тюрьме в настоящий момент. Об этом сообщает RT.

Среди востребованный специалистов указаны мастера отделочных строительных работ, сварщики, каменщики, бетонщики, фрезеровщики, а также трактористы и электромонтеры.

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«Перечень профессий корректируется исходя из потребностей производства исправительного учреждения, а также с учетом востребованности профессий, по которым осужденные могут работать после освобождения из исправительных учреждений», — рассказали во ФСИН.

Также среди нужных профессий указываются швея, портной, раскройщик, повар, парикмахер, животновод, овощевод, пекарь, вальщик леса и ряд других.

Во ФСИН рассказали, что заключенные не только работают, но и обучаются. Так, учеба ведется по 168 наименованиям различных профессий. Они объединяются в такие блоки, как «Искусство и культура», «Информатика и вычислительная техника», «Сельское, лесное и рыбное хозяйство», «Машиностроение» и другие.

Ранее сообщалось, что в Приморье осужденные впервые сдадут ЕГЭ.