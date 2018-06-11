В Волгограде после столкновения баржи и катамарана девять человек пропали без вести

В результате столкновения баржи и катамарана в Волгограде погиб один человек, еще девять числятся пропавшими без вести, передает РИА «Новости» слова источника в экстренных службах региона.

«Пока неизвестна судьба девяти человек, которые находились на катамаране», — сказал источник.

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Ранее в правоохранительных органах сообщали, что семерых человек удалось спасти.

Отмечается, что инцидент произошел в реке Волга.

Детали инцидента в данный момент неизвестны.

На местном телеканале v1.ru сообщают о как минимум десяти пропавших без вести. Также отмечается, что в данный момент неизвестно, сколько человек находились на катамаране. По одним данным, их было 15, по другим — 17. Есть сведения, что самой молодой пассажирке было 16 лет.