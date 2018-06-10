В Москве в воскресенье ожидается до +16°С

В Москве в воскресенье, 10 июня, ожидается до +14°С.

По данным Гидрометцентра, дневная температура воздуха составит от +14 до +16°С.

Днем облачно с прояснениями, местами небольшой дождь. Ветер северо-западный, 5-10 м/c.

С более подробным прогнозом можно ознакомиться на странице погоды.

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Ранее синоптики обещали, что потепление до +24°С ожидается в Москве к следующему вторнику, 12 июня. Воскресенье синоптики обещали без осадков, с такими же показаниями термометров, как и накануне.

Также сообщалось, что с восьмого по девятое июня в Москве выпало около 20% от месячной нормы осадков.