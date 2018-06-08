Топилин считает, что человек может жить до 200 лет

Министр труда и соцзащиты Максим Топилин заявил, что в организме человека есть ресурсы, которые могу позволить жить до 150-200 лет. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Если еще по линии системы здравоохранения будут происходить разные изобретения, о которых сейчас говорят, то, может быть, и 80 лет — это совсем не тот предел, который мы застанем. Действительно, может быть, есть резервы и ресурсы в организме человека, чтобы жить, может быть, и до 150, и до 200 лет, пока мы этого не знаем», — сказал Топилин.

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Он также подчеркнул, что Россия находится на пороге больших изменений: поставлены задачи повышения качества жизни, продолжительности жизни.

Ранее глава Минздрава Вероника Скворцова рассказала, как ведомство намерено повышать ожидаемую продолжительность жизни россиян до 80 лет.