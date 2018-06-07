Синоптики назвали дату потепления в Москве

Потепление в Москве до +24°С ожидается ко вторнику, 12 июня, передает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на Гидрометцентр России.

Как уточняется, в субботу, 9 июня, в тылу циклона местами пройдет небольшой дождь, температура в Москве составит +14+16°С.

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В воскресенье обойдется без осадков, показания термометров будут такими же, как и накануне.

«Следующая ночь, на понедельник, 11 июня, будет такой же прохладной, но днем станет немного теплее: после полудня +14+19°С. При это местами пройдет небольшой кратковременный дождь. Во вторник, 12 июня, станет еще теплее, прогнозируется кратковременный дождь. Наиболее вероятные значения дневной температуры +19+24°С», — рассказали синоптики.

Ранее управление МЧС по столичному региону предупредило жителей города о сильных порывах ветра.