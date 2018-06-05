Россиян предупредили о ближневосточном остром респираторном синдроме в ОАЭ

Роспотребнадзор предупредил россиян о ближневосточном остром респираторном синдроме в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ). Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Один лабораторно подтвержденный случай ближневосточного острого респираторного синдрома (MERS-CoV) зарегистрирован в госпитале в Абу-Даби, где пациент находится на лечении в настоящее время. Клинические симптомы, которые впервые появились 4 мая, подтверждены лабораторно», — говорится в сообщении.

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В ведомстве также отметили, что в настоящее время проводится эпидемиологическое расследование на ферме, которую посещал больной.

Ранее Роспотребнадзор предупредил о вспышке сальмонеллеза в Бельгии.