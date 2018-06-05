Госдеп: США окажут помощь пострадавшим при извержении вулкана в Гватемале

Официальный представитель госдепартамента США Хизер Науэрт заявила, что Соединенные Штаты окажут помощь пострадавшим в результате извержения вулкана в Гватемале. Об этом сообщается на сайте ведомства.

По словам Науэрт, правительство США окажет помощь семьям, которые затронуло извержение вулкана в Гватемале.

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Она также добавила, что посольство Соединенных Штатов в Гватемале находиться в постоянном контакте с местными властями.

Ранее сообщалось, что число погибших в результате извержения вулкана Фуэго в Гватемале увеличилось до 62 человек.

В нескольких городах объявлен «красный» уровень тревоги из-за извержения вулкана Фуэго. Также СМИ сообщили, что число пострадавших при извержении составляет около 296 человек.