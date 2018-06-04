Число погибших при извержении вулкана в Гватемале возросло до 56 человек
Число погибших в результате извержения вулкана Фуэго в Гватемале увеличилось до 56 человек.
Об этом сообщает Prensa Libre со ссылкой на спасателей.
Ранее сообщалось о 38 погибших.
В нескольких городах объявлен «красный» уровень тревоги из-за извержения вулкана Фуэго. Также СМИ сообщили, что число пострадавших при извержении составляет около 296 человек.
Как отмечалось, был закрыт столичный аэропорт Аурора, экстренные службы эвакуируют людей.