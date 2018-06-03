В Киеве обокрали квартиру главы портала РИА «Новости» Украина
В Киеве обокрали квартиру руководителя портала РИА «Новости» Украина Кирилла Вышинского, передает РИА «Новости» со ссылкой на адвоката.
На месте происшествия работает полиция.
Ранее российская сторона потребовала, чтобы власти Украины немедленно освободили руководителя портала РИА «Новости» Украина Кирилла Вышинского и сняли с него все обвинения.
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МИД также призвал международное сообщество отреагировать на попытку Службы безопасности Украины завербовать журналистку РИА «Новости».
Ранее сообщалось, что Вышинский попросил о помощи президента России Владимира Путина.