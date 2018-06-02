С уранодобывающего предприятия в Забайкалье украли детонаторы

С одного из рудников уранодобывающего предприятия «Приаргунское производственное горно-химическое объединение» в Краснокаменске украли электродетонаторы и системы инициирования взрывчатых веществ, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник на предприятии.

Информацию о похищении подтвердили в пресс-службе МВД по Забайкальскому краю.

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«По факту хищения возбуждено уголовное дело, сотрудниками принимаются меры по установлению совершивших преступление», — отметил источник агентства.

Всего была обнаружена недостача 1128 электродетонаторов и 220 неэлектрических систем инициирования взрывчатых веществ.

Ранее сообщалось, что на заводе в Рязани загорелось хранилище теплоизоляционных материалов.