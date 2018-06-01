Самолет экстренно сел в Португалии из-за «невыносимого запаха» от пассажира

Самолет авиакомпании Transavia Airlines совершил вынужденную посадку в Португалии из-за «невыносимого запаха» от пассажира, передает РИА «Новости».

Boeing 737 выполнял рейс из Нидерландов на испанский остров Гран-Канария, однако из-за плохого запаха пассажира сделал вынужденную посадку в португальском городе Фару.

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Сообщается, что пассажиров начало тошнить от «ужасного запаха» мужчины, некоторые упали в обморок. Бортпроводники попытались избавиться от неприятного запаха, закрыв пассажира в туалете.

После приземления мужчину сняли с рейса, а остальным пассажирам оказали медицинскую помощь.

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