Самолет экстренно сел в Португалии из-за «невыносимого запаха» от пассажира
Самолет авиакомпании Transavia Airlines совершил вынужденную посадку в Португалии из-за «невыносимого запаха» от пассажира, передает РИА «Новости».
Boeing 737 выполнял рейс из Нидерландов на испанский остров Гран-Канария, однако из-за плохого запаха пассажира сделал вынужденную посадку в португальском городе Фару.
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Сообщается, что пассажиров начало тошнить от «ужасного запаха» мужчины, некоторые упали в обморок. Бортпроводники попытались избавиться от неприятного запаха, закрыв пассажира в туалете.
После приземления мужчину сняли с рейса, а остальным пассажирам оказали медицинскую помощь.
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